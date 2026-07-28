Корабль ВМС Франции 17 раз выстрелил в сторону судна теневого главы МВД Британии

Сторожевой корабль ВМС Франции произвел серию предупредительных выстрелов в проливе Ла-Манш в сторону судна, на борту которого находился член британского парламента от Консервативной партии и теневой министр внутренних дел Крис Филп.
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