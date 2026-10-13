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Русская Семёрка

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Сталин получал 10 тысяч рублей в месяц: кто в СССР зарабатывал в несколько раз больше

Про сталинский СССР привычно думать как про страну, где все были бедны одинаково. Это неправда, и документы это показывают давно.

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