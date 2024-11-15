14 проектов по теплоснабжению реализуют в Карагандинской области

В Карагандинской области реализовали 14 проектов в сфере теплоснабжения. В областном центре и таких городах как, Балхаш, Сарань и Темиртау построили и реконструировали 17 километров магистральных тепловых сетей.
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