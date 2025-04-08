Петербуржец Бивол перестал быть абсолютным чемпионом мира

Боксер отказался от пояса WBC Петербургский боксер Дмитрий Бивол отказался от чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе и лишился статуса абсолютного чемпиона мира.
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