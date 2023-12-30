Глава ВЦИОМа высказался о значении судьбы Пригожина для России

Yulia Morozova/Reuters Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назвал большой удачей для России судьбу предпринимателя и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.
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