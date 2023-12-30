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    Мытари любого за 500 рублей мозг высосут, а здесь 123 мульта и по хер дым. Значит в теме...Россия наносит "у...
  • larisa1969k
    И Суровикин смещён, и Пригожин убит. Зато  с Банковой неприкосновенен!"Месть блюдо холо...
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Глава ВЦИОМа высказался о значении судьбы Пригожина для России

Глава ВЦИОМа высказался о значении судьбы Пригожина для России

Yulia Morozova/Reuters Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назвал большой удачей для России судьбу предпринимателя и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

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Комментарии
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Сергей Догадин
Даже мертвый лев не дает покоя шакалам.
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3 час.
Сергей Догадин
Это депутат от Единой России
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3 час.
Владимир Петров
Да сама власть и убрала уголовного мятежника. &quot;Мавр сделал своё дело&quot;.
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3 час.

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