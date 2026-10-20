Набирающий все большие обороты острый конфликт просроченного киевского диктатора с главой Белого дома, разгоревшийся вокруг «дизельной сделки» Вашингтона и Москвы, ударов по НПЗ, ограничений работы Starlink и отказа президента США вводить «адские санкции» против России многие воспринимают по большей части как межличностное столкновение Зеленского и.