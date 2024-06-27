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Царьград

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"Никогда таких звуков прилёта не слышал": Партизаны поражены – "неоновое зарево" и особый сверхмощный удар по Николаеву. Подробности

"Никогда таких звуков прилёта не слышал": Партизаны поражены – "неоновое зарево" и особый сверхмощный удар по Николаеву. Подробности

Наши войска, как выразился координатор русского подполья Лебедев, продолжают охоту на террористов, которые применили западное вооружение в беспрецедентной атаке по гражданским, отдыхающим на пляже в Крыму – уже поражено несколько расчётов, погибли иностранные специалисты.

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Комментарии
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Михаил Васильев
&quot;... удару по НиколаЕВ&quot;? Автор, падеЖОВ не знаешь?!
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15 час.

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