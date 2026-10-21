Лондон без иллюзий: как сложилась жизнь Евгения Чичваркина, Бориса Акунина и Бориса Гребенщикова после отъезда из России Елена ГалицкаяБританская столица стала домом для известных российских бизнесменов, писателей и музыкантов, которые после начала конфликта на Украине оказались по другую сторону политических баррикад со своей прежней аудиторией.