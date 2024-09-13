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Царьград

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Инсульт забрал жизнь журналиста Николай Сванидзе в 69 лет

Инсульт забрал жизнь журналиста Николай Сванидзе в 69 лет

Легенда ТВ Николай Сванидзе умер после долгой болезни.Известный журналист Николай Сванидзе умер в столичной квартире в присутствии докторов.

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