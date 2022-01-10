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Депутат Рады Волошин призвал Украину начать диалог с Россией

Депутат Рады Волошин призвал Украину начать диалог с Россией

Украина должна пойти на прямой контакт с Россией. В противном случае она будет зависима от результатов переговоров остальных членов международных дискуссий, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.

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