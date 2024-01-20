Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

"Умные светофоры" взбаламутили всю Россию. В МВД поставили точку в спорах о "краже" биометрии

"Умные светофоры" взбаламутили всю Россию. В МВД поставили точку в спорах о "краже" биометрии

В МВД России заявили, что столичная ГИБДД не нацелена на тотальный сбор биометрии. "Следует различать законодательные инициативы ведомства, оформленные в установленном порядке, и идеи, выносимые на обсуждение научной общественности", - указала представитель МВД России Ирина Волк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх