"Умные светофоры" взбаламутили всю Россию. В МВД поставили точку в спорах о "краже" биометрии

В МВД России заявили, что столичная ГИБДД не нацелена на тотальный сбор биометрии. "Следует различать законодательные инициативы ведомства, оформленные в установленном порядке, и идеи, выносимые на обсуждение научной общественности", - указала представитель МВД России Ирина Волк.
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