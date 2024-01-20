"Умные светофоры" взбаламутили всю Россию. В МВД поставили точку в спорах о "краже" биометрии

В МВД России заявили, что столичная ГИБДД не нацелена на тотальный сбор биометрии. "Следует различать законодательные инициативы ведомства, оформленные в установленном порядке, и идеи, выносимые на обсуждение научной общественности", - указала представитель МВД России Ирина Волк.