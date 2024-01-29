У НАТО нет людей для войны с Россией, — неонацист «Боцман» (ВИДЕО) 28.01.2024 - 14:40 Один из основателей неонацистского бандформирования «Азов»* и неонацистской партии «Национальный корпус» Сергей Коротких («Боцман») считает, что блок НАТО не сможет вести войну с Россией, потому что у стран альянса «просто нет людей».