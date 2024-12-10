Бандиты обвинили почти 200 человек в колдовстве и расправились с ними

В Гаити бандиты расправились с почти 200 последователями вуду. Об этом пишет Associated Press. Расправу учинил главарь банды Viv Ansanm Монель Феликс по кличке Микано, контролирующий порт в гаитянской столице Порт-о-Пренс.
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