Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции им. Кадырова МВД по ЧР был сбит БПЛА.
Враг атаковал спецполк полиции в Грозном — подробности (ВИДЕО)
Комментарии
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Анастасия Гончарова
как же эти беспилотники беспрепятственно проходят через все наши границы "на замке" , все заслоны ПВО и далее при спокойно летят туда куда их посылает эта террористическая свиноферма №404 под командованием нелегетимной попрошайки зесвиньи !!!????? А не пора ли их всех там просто ликвидировать...иль договорняк мешает!???
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