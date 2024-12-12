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Русская весна

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Враг атаковал спецполк полиции в Грозном — подробности (ВИДЕО)

Враг атаковал спецполк полиции в Грозном — подробности (ВИДЕО)

Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции им. Кадырова МВД по ЧР был сбит БПЛА.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
как же эти беспилотники беспрепятственно проходят через все  наши границы &quot;на замке&quot; , все заслоны ПВО  и далее при спокойно летят туда куда их посылает эта террористическая свиноферма №404 под командованием нелегетимной  попрошайки  зесвиньи !!!????? А не пора ли их всех там просто ликвидировать...иль договорняк мешает!???
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