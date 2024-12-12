Враг атаковал спецполк полиции в Грозном — подробности (ВИДЕО)

Анастасия Гончарова

как же эти беспилотники беспрепятственно проходят через все наши границы "на замке" , все заслоны ПВО и далее при спокойно летят туда куда их посылает эта террористическая свиноферма №404 под командованием нелегетимной попрошайки зесвиньи !!!????? А не пора ли их всех там просто ликвидировать...иль договорняк мешает!???