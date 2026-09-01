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Иркутск Сегодня

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Мурал «Земля — одна на всех»: как продвигается работа в Усть-Ордынском

В Усть-Ордынском продолжается создание мурала на фасаде дома по улице Ленина, 36. Художник Александр Семенюк выполняет ключевой этап — перенос контура эскиза на стену.

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