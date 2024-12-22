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Путин — о БПЛА-атаке на Казань: противник столкнётся с ещё большими разрушениями

Путин — о БПЛА-атаке на Казань: противник столкнётся с ещё большими разрушениями

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры заявил, что противник пожалеет об ударе беспилотниками по Казани и столкнётся с многократно большими разрушениями.

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