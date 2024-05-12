Москалькова призвала мировое сообщество осудить атаки Киева на мирных граждан РФ

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в связи с разрушением подъезда многоэтажного жилого дома в Белгороде призвала мировое сообщество осудить действия Киева, направленные против гражданского населения РФ.
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