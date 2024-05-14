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Макаревичу* грозит уголовное дело в России

Макаревичу* грозит уголовное дело в России

Музыканта могут привлечь к ответственности за нарушение правил иноагентов. В России против создателя и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов), проживающего в Израиле, могут возбудить уголовное дело.

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