Макаревичу* грозит уголовное дело в России

Музыканта могут привлечь к ответственности за нарушение правил иноагентов. В России против создателя и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов), проживающего в Израиле, могут возбудить уголовное дело.