Неваляшка из Котовска отправилась на Международный фестиваль молодёжи

Котовская Неваляшка продолжает свой путь вместе с Национальным центром «Россия». На этот раз самая несгибаемая кукла покоряет сердца участников Международного фестиваля молодёжи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
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