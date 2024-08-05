В России разработали новую противодронную РЛС

В России разработали новую противодронную радиолокационную станцию «Лори». Она предназначена для прикрытия важных промышленных объектов и может вести автосопровождение целей, движущихся со скоростью до 200 км/ч, на дальности до 10 км.
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