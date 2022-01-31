Минтруд подтвердил планы создать Социальный фонд России

Ведомство также предложило с 1 января 2023 ввести единый тариф по страховым взносам Антон БЕСПАМЯТНЫХ Минтруд подтвердил сообщения о создании Социальный фонд России Фото: Владимир ВОРСОБИН Министерство труда официально подтвердило информацию о планах создать Социальный фонд России, объединив Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
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