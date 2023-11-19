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Роналду забивает или ассистирует в 9 матчах подряд за клуб и сборную – у него 10+5. Криштиану отдал голевую в игре с Исландией

Роналду забивает или ассистирует в 9 матчах подряд за клуб и сборную – у него 10+5. Криштиану отдал голевую в игре с Исландией

Капитан сборной Португалии отдал голевую передачу на Рикарду Орту в матче отбора на Евро-2024 против Исландии.

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