Новые трассы сделали на лыжной базе в Арсеньеве

На спортивной базе "Салют" в Арсеньеве сделали новые трассы для езды на лыжах и горном велосипеде. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрел спортивный объект в рамках рабочей поездки в муниципалитет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.
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