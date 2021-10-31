Новые трассы сделали на лыжной базе в Арсеньеве

На спортивной базе "Салют" в Арсеньеве сделали новые трассы для езды на лыжах и горном велосипеде. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко осмотрел спортивный объект в рамках рабочей поездки в муниципалитет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.