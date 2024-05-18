ЦАСТ выплатит 2 млн бойцам, захватившим платформу THeMIS на Украине

Global Look Press/Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) готов выплатить награду в два миллиона рублей за захват в ходе спецоперации исправного наземного необитаемого аппарата (ННА) THeMIS, поставленного Украине эстонской компанией Milrem Robotics.
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