Аргументы недели

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Бывший министр финансов Задорнов среди причин наступающего мирового кризиса назвал COVID, торговые войны и геополитику

Бывший министр финансов Задорнов среди причин наступающего мирового кризиса назвал COVID, торговые войны и геополитику

Бывший министр финансов РФ, политик, бывший депутат Госдумы, экс-глава "ФК Открытие" Михаил Задорнов перечислил пять главных причин наступающего мирового кризиса.

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