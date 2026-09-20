Юрист Алиев: россияне должны заплатить налоги на квартиру до 1 декабря

Россияне должны до 1 декабря 2026 года заплатить имущественные налоги за 2025 год. В единое уведомление также включат НДФЛ с процентов по банковским вкладам.
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