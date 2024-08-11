Капитальный ремонт фонтана "Музыка славы" начнется в этом году

В ближайшее время начнется капитальный ремонт одного из крупнейших фонтанов Европы "Музыка славы". Фонтан, расположенный на площади Славы, был открыт в 2005 году в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне.
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