Какие важные праздники выпадают на 2 января

2 января — дата, объединяющая глубокую духовность и полет человеческой фантазии. В этот день чествуют святого Иоанна Кронштадтского, одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви, известного своим состраданием и неустанной заботой о ближних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии