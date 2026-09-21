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Регионы России

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Крикунов: Гусев необходим любой команде КХЛ

Крикунов: Гусев необходим любой команде КХЛ

Крикунов отметил, что 34-летний хоккеист желает продолжить карьеру в Москве, однако на данный момент соответствующих предложений он не получил.

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