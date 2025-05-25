Путин: химическая промышленность — один из ключевых секторов экономики России

Химическая промышленность является одним из ключевых секторов российской экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам химической промышленности и науки, опубликованном на сайте Кремля.
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