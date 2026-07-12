Как сделать шаблон для кладки кирпича: чертежи и пошаговая инструкция

Простое приспособление для кладки кирпича позволяет контролировать одинаковую толщину шва. С помощью такой нехитрой конструкции можно без особого труда выложить красивую и ровную стену, соблюдая все необходимые расстояния между кирпичами.
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