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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кливленд» показывает лучший в истории НБА относительный атакующий рейтинг в сезоне-2024/25

«Кливленд» показывает лучший в истории НБА относительный атакующий рейтинг в сезоне-2024/25

В сезоне-2024/25 команда имеет лучший в истории НБА относительный атакующий рейтинг. Этот показатель сравнивает нападение со статистикой других команд в лиге и позволяет оценить выступление с учетом разницы баскетбольных периодов.

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