В Калужской области сотрудники полиции, волонтеры и казаки вышли на борьбу с рекламой пронаркотического характера

В населенных пунктах Калужской области в преддверии Международного дня борьбы с наркотиками сотрудники полиции, члены Общественного совета при УМВД России по Калужской области и советов при территориальных органах МВД России на районном уровне, казаки, волонтеры и представители жилищно-коммунального хозяйства провели рейдовые мероприятия по выявлению надписей, содержащих признаки рекламы наркотических средств.