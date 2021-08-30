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Участники онлайн‑голосования в Москве получат баллы для пополнения «Тройки»

Участники онлайн‑голосования в Москве получат баллы для пополнения «Тройки»

РИАМО - 30 авг. Участники онлайн-голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября, смогут выиграть баллы для пополнения транспортной карты «Тройка» по акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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