Знамение Богородицы и Русское единство: О чудесах, дарованных России, не следует забывать

Гражданские войны в русской истории случались неоднократно. Но каждый раз мы преодолевали их с помощью Пресвятой Богородицы, напомнил учредитель Царьграда Константин Малофеев в своём утреннем посте в социальных сетях.
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