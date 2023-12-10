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Царьград

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Знамение Богородицы и Русское единство: О чудесах, дарованных России, не следует забывать

Знамение Богородицы и Русское единство: О чудесах, дарованных России, не следует забывать

Гражданские войны в русской истории случались неоднократно. Но каждый раз мы преодолевали их с помощью Пресвятой Богородицы, напомнил учредитель Царьграда Константин Малофеев в своём утреннем посте в социальных сетях.

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