Егор Молчанов, руководитель Artinvestment: «На длительном этапе искусство — лучший способ борьбы с обесцениванием денег»

Artinvestment — один из старейших аукционных домов Москвы — в этом году отмечает 10-летие. «Культуромания» поговорила с руководителем аукционного дома Егором Молчановым об инвестиционном потенциале искусства, влиянии изоляции на рынок и о том, почему в России сейчас сложился рынок классики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии