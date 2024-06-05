Культуромания
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Культуромания

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Егор Молчанов, руководитель Artinvestment: «На длительном этапе искусство — лучший способ борьбы с обесцениванием денег»

Егор Молчанов, руководитель Artinvestment: «На длительном этапе искусство — лучший способ борьбы с обесцениванием денег»

Artinvestment — один из старейших аукционных домов Москвы — в этом году отмечает 10-летие. «Культуромания» поговорила с руководителем аукционного дома Егором Молчановым об инвестиционном потенциале искусства, влиянии изоляции на рынок и о том, почему в России сейчас сложился рынок классики.

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