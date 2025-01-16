Небензя: ВСУ атаковали «Турецкий поток» по наводке США и Британии У России есть все основания полагать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали компрессорную станцию, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку», по наводке США и Великобритании.