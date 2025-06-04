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Евгений Мураев: Жест доброй воли? Украина теряет честь

Евгений Мураев: Жест доброй воли? Украина теряет честь

Почему решение России отдать тела погибших украинских солдат воспринимается Зеленским как проблемное событие? Этот жест может сигнализировать о неуважении власти к своим защитникам? Какую роль играют бюрократические препятствия в процессе получения выплат для семей погибших солдат? Решение российской стороны в качестве «жеста доброй воли» отдать шесть тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ вызвало у Зеленского очень странную реакцию, несовместимую с уважением к защитникам Украины.

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