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Упамекано о Беллингеме: «Талантливый, хороший игрок, но я бы не сказал, что он представляет угрозу»

Упамекано о Беллингеме: «Талантливый, хороший игрок, но я бы не сказал, что он представляет угрозу»

Дайо Упамекано высказался о хавбеке сборной Англии Джуде Беллингеме. Защитник сборной Франции и «Баварии» поделился мнением в преддверии субботнего матча с британцами в 1/4 финала ЧМ-2022.

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