Литва хочет оставить ЕС без зерна из России и Белоруссии

Парламент Литвы призвал запретить в масштабах ЕС импорт зерна из России и Белоруссии. 14 марта Сейм Литвы принял постановление, призывающее ввести общеевропейский запрет на импорт зерновых культур из России и Беларуси.
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