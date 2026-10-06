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Наука и Техника

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Как собрать наземную станцию Herelink из двух AirUnit: личный опыт настройки дальнобойного канала для гексакоптера

Как собрать наземную станцию Herelink из двух AirUnit: личный опыт настройки дальнобойного канала для гексакоптера

Когда речь заходит о надежном управлении беспилотником на большом удалении, большинство операторов сразу представляют себе фирменный пульт с интегрированным экраном и встроенной батареей.

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