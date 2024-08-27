«Это все из-за Чимина», — АРМИ раскрыла, почему долго находится в депрессии

Звезды всего мира дарят своей публике положительные эмоции, но как же так получается, что они огорчают своих фанатов? На популярном англоязычном форуме молодая девушка из рядов АРМИ рассказала свою историю и заметила, что уже достаточно длительное время пребывает в депрессии.
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