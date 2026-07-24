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Север Пресс

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В ЯНАО прошли проверки безопасности более 150 мест детского и семейного отдыха

В ЯНАО прошли проверки безопасности более 150 мест детского и семейного отдыха

На Ямале проходят проверки безопасности пространств, где этим летом проводят время дети. На некоторых объектах зафиксированы нарушения, сообщила заместитель председателя Заксобрания региона Наталия Фиголь.

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