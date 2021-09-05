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Признавшийся в альфонстве Прохор Шаляпин остался без денег больной супруги-миллионерши

Признавшийся в альфонстве Прохор Шаляпин остался без денег больной супруги-миллионерши

Шоу-бизнес Близкие сообщили о 150-страничном контракте с Татьяной Дэвис. Недавно женившийся на канадской миллионерше Татьяне Дэвис российский певец Прохор Шаляпин, может остаться без средств, так как вопреки слухам, не сможет заполучить ее деньги.

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