Признавшийся в альфонстве Прохор Шаляпин остался без денег больной супруги-миллионерши

Шоу-бизнес Близкие сообщили о 150-страничном контракте с Татьяной Дэвис. Недавно женившийся на канадской миллионерше Татьяне Дэвис российский певец Прохор Шаляпин, может остаться без средств, так как вопреки слухам, не сможет заполучить ее деньги.