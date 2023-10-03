Премия Росприроднадзора и ВШЭ запустили обучающий курс для молодежи

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сообщила, что 3 октября Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» совместно с партнером премии НИУ «Высшая школа экономики» запустили образовательный онлайн-курс для молодежи «Экология и устойчивое развитие: проекты, меняющие мир» на платформе «Открытое образование».