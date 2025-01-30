Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО

США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО за счет включения Украины и Грузии, а также вернуться к соглашениям о ядерном сдерживании с Россией, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.