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Русская весна

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Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО

Американский экономист призвал США прекратить расширение НАТО

США должны прекратить ошибочную и глупую попытку расширить НАТО за счет включения Украины и Грузии, а также вернуться к соглашениям о ядерном сдерживании с Россией, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

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