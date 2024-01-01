Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, у кого сбываются новогодние пожелания

Владыка отметил, что Новый год люди проводят по-разному. Одни сохраняют светлые и радостные воспоминания об том празднике, у других все может закончиться хуже: "О них можно узнать в приемных отделениях городских больниц - увечные, покалеченные, отравленные и даже убитые".