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Western Digital превзошла прогнозы в IV квартале 2026 фингода, но акции упали на фоне завышенных ожиданий

Western Digital превзошла прогнозы в IV квартале 2026 фингода, но акции упали на фоне завышенных ожиданий

Корпорация Western Digital представила отчетность за четвертый квартал 2026 финансового года, продемонстрировав сильные операционные показатели на фоне высокого спроса со стороны облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта.

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