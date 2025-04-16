Перезагрузка с российским акцентом, инновации и традиции в производстве Bosch

Вступление, уверенный взгляд в будущееВ условиях глобальных перемен и стремительных технических преобразований российская промышленность уверенно демонстрирует свою способность адаптироваться и развиваться.
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