Он выбрал сторону плётки, и теперь под эту плётку попал сам. И привычка пригибаться, вжимать голову в плечи останется с ним на всю жизнь

Информация из жизни украинского артиста Верки Сердючки, он же Андрей Данилко. Ему уже 51 год, но, как отмечает SHOT, он всё ещё попадает под мобилизацию.
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